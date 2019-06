Járvány

Chikungunya-láztól betegedtek meg izlandi turisták Spanyolországban

hirdetés

Chikungunya-láztól betegedtek meg izlandi turisták Spanyolországban, ahol most először jelentették a tigrisszúnyog által terjesztett vírusfertőzés előfordulását - közölte a valenciai egészségügyi szolgálat hétvégi közleményében.



A hivatalos tájékoztatás szerint egy család három tagján néhány nappal azután jelentkeztek a betegség influenzára emlékeztető tünetei, hogy a kelet-spanyolországi Alicantéban nyaraltak május végén. A Reykjavíkban elvégzett laboratóriumi vizsgálatok igazolták a fertőzést.



Az Izlandról érkezett riasztás után környezetegészségügyi szakemberekből, valamint a valenciai egyetem rovartani megfigyelőcsoportjának munkatársaiból álló csoport vesz mintákat az érintett térségben - írta a spanyol egészségügyi hatóság, amely kiemelten figyeli a helyi egészségügyi intézményeket is, hogy felbukkannak-e újabb esetek.



A magas lázzal, fejfájással, hányingerrel, ízületi és izomfájdalmakkal járó chikungunya-láz Európában először 2007-ben az olaszországi Emilia-Romagna tartományban jelent meg, akkor több mint 250 embert megbetegítve.







A betegség azóta Franciaországban is felbukkant, 2017-ben pedig mindkét országban nagyszámban regisztráltak megbetegedést olyan embereknél, akik korábban nem utaztak a fertőzés szempontjából kockázatosnak tartott területekre, például Ázsiába vagy Afrikába.



A chikungunya-láz emberről emberre nem terjed, csakis szúnyog terjesztheti. Nincs ellene védőoltás, komolyabb veszélyt a krónikus betegekre, várandós nőkre és csecsemőkre jelenthet.