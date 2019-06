Világvége

Meleg és szárazság: Indiában eljött már a világvége - falvak halnak ki

Az elmúlt hetekben extrém forrósággal küzdött Ázsia nagy része, hétfőn Delhiben például 48 fokkal dőlt meg a júniusi melegrekord, a radzsisztáni Churuban pedig nemrég 50,8 fokot mértek, amivel kivívta magának legmelegebb hely a Földön címet. A hőség történelmi szárazsággal is jár, emiatt pedig több száz indiai falu vált teljesen kihalttá, miután a lakóik víz hiányában elmenekültek az otthonaikból.

A pokoli meleget egyre nehezebben bírják. Egy vonaton négyen is meghaltak az elviselhetetlen hőség miatt. Közben még egy pusztító ciklon is útban van: több mint negyedmillió embert kell kitelepíteni.

Nálunk is kiadta a vörös kódot a szociális államtitkár a rendkívüli meleg miatt. Ez azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek be kell fogadniuk a rászorulókat, és meg kell előzniük a kiszáradást. A legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el vasárnap estig az országos tisztifőorvos is. Tíz fokkal is melegebb van, mint ilyenkor szokott.