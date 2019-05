Világvége

Döbbenetes videó: az utca emberét nem érdekli a Homo sapiens kihalása

hirdetés

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, az emberi tevékenység következtében a fajok tömegesen pusztulnak ki az ENSZ-jelentés. Azonnali intézkedések kellenek a természetes élőhelyek, mint az óceánok és az erdők világszintű védelme érdekében, de ezen túl gyökeres változásokra van szükség a mezőgazdaságban, az élelmiszer-termelésben és a fogyasztásban, sőt az étrendünkben is.



Ha már katasztrofális kihalási hullámról van szó, a népszerű amerikai showmant, Jimmy Kimmel utána járt, mennyire van képben az utca embere a világot fenyegető veszélyről és lehet-e tenni valamit a Homo sapiens - vagyis az emberi faj - kihalása ellen.



A válaszok döbbenetesek voltak!

Az egyik fiatal szerint fontos megakadályozni, hogy kihaljon a Homo sapiens, már csak azért is, nehogy úgy járjunk mint a dínókkal. Értük kár volt.



Egy másik ifjú szerint mindenképpen az az út, hogy megtaláljuk a módot, amivel együtt élhetünk ezzel a fajjal.



Egy nő tök frankón bevallotta, hogy fogalma sincs, mi az a Homo sapiens, és nem is érdekli ha kihal, persze szomorú lenne a dolog.



Egy lány arról biztosította a riportert, hogy ő nem utálja a Homo sapienst, de baromira megvan nélküle is.



Volt, aki látott már egyszer ilyet az állatkertben, és volt, aki adna némi aprópénzt a faj megmentésére.