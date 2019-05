Erőteljes földrengés rázta meg Pápua Új-Guineát

Erőteljes, a Richter-skála szerinti 7,2-es erősségű földmozgás rázta meg Óceánia egyik államát. A 137 kilométer mélyről kipattanó rázkódást Ausztráliában is érezték. Károkról egyelőre nincs hír. Cunami-riadót nem fújtak. Legutóbb februárban volt földrengés a térségben, akkor 7,5-ös erősségű volt.

#Breaking: Just in - First Video footage shows the 7,2 earthquake at the island of Papua-New #Guinea in the area of #Lae. According to reports of him the power on the island has been cut. Video Credit: @chrislampng pic.twitter.com/h96qQNwW7U