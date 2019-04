Döbbenetes képek a földrengés sújtotta Fülöp-szigetekről

Többen életüket vesztették egy földrengésben a Fülöp-szigeteken hétfő délután - írja az MTI. A 6,3-es erősségű földmozgásban több épület összedőlt. Poracban és Lubaóban összesen öten lelték halálukat a romok alatt. A földrengés áramszünetet okozott, ami nehezíti a mentést.



A Fülöp-szigeteki földtani intézet szerint a rengés középpontja a Zambales tartománybeli Castillejosban volt 40 kilométeres mélységben. Szökőárriadót nem rendeltek el, de a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy készüljenek fel az esetleges utórengésekre. A földrengést a fővárosban, Manilában is érezték, ott is nagy riadalmat keltett.



A Fülöp-szigetek a 40 ezer kilométer hosszú, úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, földtani törésvonalak találkozásánál. A világ földrengéseinek 90 százaléka itt pattan ki, és a vulkáni tevékenység is számottevő.



A legtöbb halálos áldozatot követelő földrengés 1976-ban következett be a Fülöp-szigeteken. Egyes becslések szerint mintegy nyolcezren vesztették életüket a katasztrófában.

PIA PAMPANGA: Chuzon grocery store in Porac town collapsed due to the earthquake that occurred this afternoon. The Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dispatched rescue team to save those trapped inside the store.



