Katasztrófa

Több mint 70 halálos áldozata van az iráni áradásoknak

A több mint két hete tartó iráni áradásoknak immár hetvennél is több halálos áldozata van - jelentette péntek éjjel az IRNA iráni állami hírügynökség.



Pirhoszein Kolivand, az iráni katasztrófavédelem vezetője arról is beszámolt, hogy az áradások sebesültjeinek száma 791, és közülük 45 ember továbbra is kórházi ápolásra szorul. Az áradások Fársz tartományt érintik a legsúlyosabban, ahol 23 ember halt meg.



Iránt 19 napja sorozatos viharok sújtják. Az áradások először az ország keleti részét érintették, majd a nyugat és délnyugati országrészre is átterjedtek. A kormány szerint a víz 12 ezer kilométer közutat tett járhatatlanná, ami az ország teljes úthálózatának több mint harmadát jelenti.