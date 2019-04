Állatvédelem

Sárkányvédelmet léptettek életbe Komodo-szigetén

Egy évre le akarják zárni a helyi hatóságok a turisták előtt az indonéziai Komodo-szigetet a komodói varánusz élőhelyének védelme érdekében - számolt be róla a CNN honlapja.



Az indonéz sajtó szerint 2020 januárjától nem engedik be a turistákat a szigetre. A tervezetről hónapok óta folyik a vita az indonéz tartományban, hiszen a Komodo-sziget nagyon népszerű turisztikai célpont.



A látogatók számának korlátozása azonban újabb muníciót kapott a közelmúltban, mikor a hatóságok egy csempészhálózatot lepleztek le, amely 41 komodói sárkányt csempészett ki a szigetről és példányonként 500 millió rúpiáért (10 millió forintért) adott túl rajtuk külföldön.



A sziget lezárása lehetőséget teremt egy állatvédelmi program megvalósítására, amely egyfelől a komodói varánuszok populációját akarja növelni, másfelől élőhelyüket akarja biztosítani.



A komodói óriásgyíkok több mint 3 méteresre is megnőhetnek, a kifejlett példányok testsúlya mintegy 70 kilogramm, harapásuk mérgező.



A Komodo-sziget - amely az UNESCO világörökségi listáján is szerepel - az utóbbi időben egyre népszerűbb a turisták körében, köszönhetően a közeli Flores-szigeten leszálló új légi járatoknak és a szigeten létesült új szállodáknak. A Komodói Nemzeti Parknak jelenleg havonta tízezer látogatója van.



Az UNESCO adatai szerint a nemzeti park szigetein, Komodón, Rincán, Padaron, továbbá Flores egyes partszakaszain mintegy 5000 komodói varánusz él vadon.



A helyi sajtó szerint csak a Komodo-szigetet zárják le a turisták előtt, a nemzeti park többi részét továbbra is látogathatják.