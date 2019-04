Állati

Megérkezett a poloskák halálos ellensége

Megérkezett, illetve meg is telepedett Európába a márványpoloska ellensége, a szamurájdarázs - írja a hvg.hu a Magyar Mezőgazdaság szaklapra hivatkozva.



A szaklap azt írja, Svájc Olaszországgal határos részén, Ticino kantonban egyes almaültetvényeken fedezték fel a darazsakat.



Egy nemzetközi kutatócsoport egy Európai Unió által támogatott projekt keretében azonosította az ázsiai márványospoloska parazitált tojásaiból kikelő szamurájdarazsat, amelyről a Journal of Pest Science című szakfolyóiratban írtak tavaly év végén.



A szamurájdarázs eredetileg Kelet-Ázsiában honos, petéit pedig a márványpoloska tojásaiba rakja. A kikelő lárvák el is pusztítják a poloskapetéket.



Azt még nem lehet pontosan tudni, hogy a szamurájdarázs hogyan került be Svájcba, de valószínű, hogy maguk a poloskák hurcolták be testükön saját ellenségeiket.



A szamurájdarázs nem csíp, és mindössze 2 milliméteres.