Veszély

Hatalmas darázsinvázió várható Magyarországon

A következő hetekben rendkívül veszélyesek lehetnek a darazsak hazánkban a rovarok irtásával foglalkozó szakemberek szerint - ezt írja a Bors.



A "darázsinvázió" oka, hogy az évtizedek óta nem látott enyhe tél miatt a kaptárakban több ezer példány is áttelelhetett, pedig egy átlagos tél leforgása alatt rendszerint a teljes állomány elpusztul.



A szakemberek szerint a sok darázs miatt "sorozatos balesetekre lehet számítani" a melegebb hónapokban.



A Hornetclean darázsirtó vállalat vezetője a lapnak azt mondta, hogy már most harmincegy kaptár eltávolításához riasztották őket, és ennyi riasztásra még nem volt példa március vége felé.



A szakértő azt mondta, hogy legutóbb egy másfél méternél is nagyobb kaptárat távolítottak el Kecskeméten, amiben ősszel körülbelül 65 ezer német darázs lakhatott, és most voltak benne pár ezren.