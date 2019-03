Világvége

A klímaváltozás hatásai 32 millió embert érintenek közvetlenül csak Spanyolországban

A klímaváltozás hatásai mintegy 32 millió embert, azaz a lakosság 68,5 százalékát érinti közvetlenül Spanyolországban - ismertette kedden legfrissebb jelentésének megállapításait a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) Madridban.



A tanulmányt 58, a dél-európai ország különböző részein elhelyezkedő meteorológiai mérőállomás adatai alapján készítették a kutatók.



Rubén del Campo szóvivő elmondta, hogy ezekből kiderült: Spanyoloroszágban a nyolcvanas évek elejéhez képest öt héttel hosszabb lett a nyár, amely hamarabb kezdődik és tovább tart mint korábban. Időtartama egy évtized alatt átlagosan kilenc nappal növekedett.



Az Open Data Climático elnevezésű projekt arra is rávilágított, hogy a nyarak nem csupán hosszabbak, de forróbak is, egyre gyakoribbak az úgynevezett trópusi éjszakák, amikor az éjjeli legalacsonyabb hőmérséklet sem kevesebb 20 Celsius foknál - közölte Beatriz Hervella, a szolgálat másik szóvivője, hozzátéve, hogy mindez kedvezőtlen hatással van az emberi egészségre.



Az Aemet jelentése szerint az elsivatagosodás veszélye is fenyeget Spanyolországban, ugyanis növekednek a félsivatagos területek, amelyek mára mintegy 30 ezer négyzetkilométert, vagyis az ország területének mintegy 6 százalékát teszik ki.



Míg korábban az az Ebro-völgye és a délkeleti országrész volt érintett, mostanra Kasztília-La Manchában is megfigyelhető ez az egyre terjedő klímaváltozási jelenség, amelyet csökkenő csapadékmennyiség is jellemez.



A kutatók felhívták a figyelmet a Földközi-tenger hőmérsékletének növekedésére is. A víz a nyolcvanas évek eleje óta tíz évente átlagosan 0,34 Celsius-fokkal melegedett. Ehhez párosul a tengerszint évenkénti 3,4 milliméteres emelkedése is, amelyet az elmúlt 25 évben tapasztaltak - közölte a meteorológiai szolgálat.