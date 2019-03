Élet

A bolygó vízkészletének csupán 0,007 százaléka érhető el könnyen

A Föld vízkészletének csupán 0,007 százaléka van felszínen, vagyis könnyen elérhető, nem túl szennyezett és majdnem azonnal használható. Ezt hívják úgy, hogy hidrológiai James Bond-arány - mondta Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) környezeti fenntarthatóság igazgatóságának vezetője péntek reggel, a víz világnapján az M1 aktuális csatornán.



Az igazgató szerint Magyarországon biztosított a lakosság vízellátása, és ebben jelentős tartalékok állnak rendelkezésre, ugyanakkor például a mezőgazdaságban előfordul vízhiány.



Két évvel ezelőtt egy háromhetes aszály több mint 100 milliárd forintos kárt hagyott maga után. A Homokhátság régióban, például, évente 10-15 centiméterrel csökken a talajvíz szintje, ha nem tesznek valamit, akkor ez a régió 15-20 éven belül el fog sivatagosodni - mondta.



"Tehát van vízhiány Magyarországon, s a spórolásnak szükséges, hogy helye legyen" - hangsúlyozta az igazgató, hozzátéve, mivel a víz előállításához energia kell, aki "kidobja" a vizet, tehát nem spórol vele, az az energiát is kidobja.



Ráadásul Magyarországon is jelentős problémát okoz a szennyezés, és - az igazgató szerint - ebben az esetben szem előtt kell tartani, hogy egyetlen csepp olaj, akár ezer liter vizet is fogyasztásra alkalmatlanná tehet.



A fejlődő világban a szennyvíz 80-90 százaléka tisztítatlanul jut vissza a természetbe. "Két végén égetjük a gyertyát: az egyik végén egyre kevesebb édesvíz jut egy főre a világban a száraz régiókban, s jellemzően ugyanezen régiókban a szennyvízkibocsátás sokkal nagyobb, mint amit a természet önmagában képes kezelni" - mutatott rá Kőrösi Csaba.