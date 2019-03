Világvége

Kevesebb vizet kell használnunk és azt is hatékonyabban

Nem lesz elég víz a szükségletek kielégítésére Angliában 20-25 év múlva, az országnak "a szomjúság fenyegetésével kell szembenéznie" az angol környezetvédelmi ügynökség igazgatója szerint.



James Bevan a The Waterwise Project vízvédelmi szervezet éves konferenciáján beszélt arról, hogy a globális felmelegedés és a népességnövekedés vízhiányt eredményezhet az országban.



"Kevesebb vizet kell használnunk és azt is hatékonyabban" - idézte Bevant a BBC hírportálja.



Nagyjából 20-25 év múlva Anglia "eléri a halál torkát, vagyis azt a pontot, amikor már nem lesz annyi víz, amennyire szükség lenne", ha addig nem változtatnak a dolgokon - hangsúlyozta beszédében.



Angliában egy átlagos ember napi 140 liter vizet fogyaszt. Bevan és a Waterwise szerint legfeljebb száz litert lenne szabad elhasználni naponta.



"Az elmúlt néhány évtizedben gyökeresen megváltoztak a dohányzási szokásaink, hiszen régebben szinte mindenki füstölt. Biztonsági övet sem viselt senki, mára ebben is változtunk. Két év alatt a műanyaggal kapcsolatos magatartásunk és átalakult. Azt akarjuk, hogy a vízpazarlás a társadalom szemében olyan legyen, "mintha füstöt fújnának egy kisbaba arcába vagy műanyag zacskókat dobálnánk a tengerbe" - mondta.



A víztakarékossági teendők listáján szerepel az áttérés a kevés vízzel öblítő illemhelyekre, a kádfürdő felváltása rövid zuhanyozással, víztakarékos zuhanyfejek és mosógépek használata, vízfolyatás nélküli fogmosás, mosogatás csak telipakolt géppel, valamint a gyep locsolásának befejezése.



"Ha 2050-re sikerül fejenként átlagosan napi 100 literre csökkenteni a vízfogyasztást, akkor további húszmillió embernek elegendő vizünk lesz anélkül, hogy a környezettől többet vennénk el" - mutatott rá James Bevan.