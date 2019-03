Környezetszennyezés

TNT szivárog az Északi-tengerbe a belgiumi partoknál

Az első világháborúban, mintegy három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, mintegy 35 ezer tonna lőszerből TNT (Trinitrotoluol) szivárog a belgiumi Knokke-Heist üdülőváros partjainak közelében - közölte a Belga Királyi Természettudományi Intézet (RBINS) jelentésére hivatkozva a belga sajtó kedden.



Információk szerint a fel nem robbant, mintegy egy kilométerre a tengerparttól, nagyjából egy méteres homokréteg alatt fekvő lőszerek az úszókra, fürdőzőkre nem veszélyesek. A tengerbe szivárgó kémiai anyagok koncentrációja rendkívül alacsony, alig kimutatható mennyisége mintegy 1 mikrogramm kilogrammonként.



Mint közölték, a terület vízminőségét a háborúkat követően folyamatosan ellenőrzik vegyi anyagok jelenlétét kutatva. A tengerfenék alján, homokba fúródott lőszerekből szivárgó TNT-t azonban csak nemrégiben észlelték először, ami a mérési technológia javulásának köszönhető. Elképzelhető, hogy a káros anyagok nagyon kis mennyiségben ez idáig is szivároghattak - mondták.



A belga természettudományi intézet tájékoztatása szerint az ipari és katonai robbanóanyagként egyaránt elterjedt TNT mellett főként német eredetű mustárgáz és foszfor található nagy mennyiségben a térségben. A halászati, valamint a kikötési, különösen a lehorgonyzási tilalom továbbra is érvényben marad.



A belga sajtó tájékoztatása szerint az első és a második világháborúban több ország is konténerekbe zárva, tengerbe engedte a cementbe helyezett vegyi anyagokat tartalmazó, főként hadizsákmányként birtokukba került fegyvereket. Akkoriban ez tűnt a legbiztonságosabb helynek elhelyezésükre. Kiemelésükre egyelőre nincs kormányzati terv - tették hozzá.