A rovarok kipusztulásával megkezdődött az új kihalási ciklus

A rovarok kipusztulása először az őket táplálékul fogyasztó ragadozók kihalásával jár, de a világ haszonnövényeinek mintegy 75 százalékát is ezek az állatok porozzák be. 2019.02.19 14:25

Globálisan a rovarok teljes tömege évente 2,5 százalékkal csökken - állapította meg egy a Biological Conservation című szaklapban megjelent friss tanulmány, amelyet az Infostart szemlézett. Eszerint nyolcszor olyan gyors a rovarfajok kihalása, mint az emlősöké, a madaraké vagy a hüllőké, ráadásul a fajok egyharmada veszélyeztetett kategóriába tartozik.

A szakemberek 73 korábbi kutatást vizsgáltak át, melyek az elmúlt 13 évben jelentek meg világszerte a rovarfajok kihalásáról és egyedszám-változásáról: az eredmények alapján pedig nagy veszélyben vannak, a közéjük tartozó fajok 40 százaléka kihalhat a következő évtizedekben. A pillangók 53, a bogarak 49, a méhek 46 és legyek 25 százaléka halhat ki hamarosan.



Ez pedig a tápláléklánc felborulását eredményezi, lévén a madarak, denevérek, apró emlősök, kétéltűek főként velük táplálkoznak. Az emberre viszont emellett az is veszélyt jelent, hogy a világ haszonnövényeinek mintegy 75 százalékát porozzák be.



Az sem nagyon látszik, mi lehet a megoldás a helyzetre, mert az Inforádiónak Orbán Zoltán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője egy másik német esetet is ismertetett. Eszerint a németországi védett területeken a repülő rovar biomassza 75 százaléka eltűnt, mindezt ott, ahol az ökológiai viszonyok kifejezetten biztonságosak.



"Most a földtörténet 6. nagy kihalási krízisében vagyunk, legalább olyan mértékű fajpusztulás van napjainkban, mint a dinoszauruszok kihalása vagy a perm végi kihalás" - összegezte a rádiónak Fehér Zoltán, a Magyar Természettudományi Múzeum állattárának vezetője, aki azt is elmondta, hogy más mérések alapján a gerinctelen fajok 7 százaléka kipusztult az elmúlt 100 évben, ami azt jelenti, hogy mintegy 100-150 ezer gerinctelen faj tűnhetett el.



A legnagyobb veszélyt a rovarokra egyértelműen az emberi tevékenység jelenti: a mezőgazdasági kártevőirtás, valamint az urbanizáció. A kihalás felgyorsulásának egy másik fő oka a klímaváltozás, kiváltképp a trópusi területeken.