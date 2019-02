Biztonságpolitikai szakértő

Törékenyebb lett a világ biztonságpolitikai helyzete

hirdetés

A korábbi kétpólusú világrendszer megszűnése után most több ország is rendelkezik komoly katonai potenciállal, a világ többpólusúvá vált, ezért biztonsági helyzete sokkal törékenyebb lett - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna műsorán vasárnap.



Kifejtette: az Amerikai Egyesült Államok és a magára találó Oroszország mellett megjelent új kihívóként Kína, de számításba kell venni például Törökországot vagy Iránt is.



A héten megrendezett 55. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián (MSC) elhangzottakkal kapcsolatban a szakértő jelezte azt is: Németország helyzete "tudathasadásos", Angela Merkel német kancellár beszédében Európa ellenfelei, de partnerei között is említette Oroszországot, a német-orosz energetikai együttműködés ugyanis több évtizedre tekint vissza.



Horváth József kitért arra is, hogy a német kancellár méltatlan helyzetbe kerül, saját pártja is elkezdte beismerni, hogy rossz volt a 2015-ös döntés a migránsok minden korlátozás nélküli befogadásáról. A döntés olyan "politikai földindulást indított el, ami maga alá fogja temetni Angela Merkelt" - fogalmazott a szakértő.