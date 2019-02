Világvége

Elkerülhetetlen az ökológiai fenntarthatóságot szolgáló szigorítások sora

Egymilliónál is többen csatlakoztak aláírásukkal Bajorországban a "Fajok sokfélesége népi kezdeményezés - Mentsétek meg a méheket!" elnevezésű akcióhoz, amelynek célja a rovarfajok kipusztulásának feltartóztatása - jelentették kedden bajor hírportálok.



A Münchner Merkur beszámolója szerint kedd délelőttig 1 040 683 bajorországi választópolgár aláírását gyűjtötték össze a népi kezdeményezés szervezői, vállalkozásuk így sikerrel járt.



A szabályok szerint a német tartományban élő választópolgárok legkevesebb 10 százalékának - mintegy 950 ezer fő - támogatása szükséges egy népi kezdeményezéshez. Az aláírásokat két hét alatt kell összegyűjteni, a rovarfajvédelmi népi kezdeményezés esetében február 13. a határidő.



Amennyiben az aláírásokat hitelesítik, a tartományi törvényhozásnak (Landtag) napirendre kell vennie a kezdeményezést szervező alkalmi szövetség, köztük az ellenzéki Zöldek által készített jogszabálytervezetet, amely az eddiginél szigorúbb környezetvédelmi előírásokat tartalmaz, rendelkezik például a műtrágyázás és a növényvédő szerek alkalmazásának visszaszorításáról.



A szervezők azzal érvelnek, hogy elkerülhetetlen az ökológiai fenntarthatóságot szolgáló szigorítások sora, mert rohamos a rovarpusztulás Bajorországban. A tartományi környezetvédelmi szövetség (BUND Naturschutz in Bayern) adatai szerint az állomány 75 százalékkal csökkent 1989 óta, aminek továbbgyűrűző hatásai is katasztrofálisak, ezt jelzi, hogy a mezei madarak 65 százaléka kipusztult, és a Bajorországban honos 19 kétéltűfaj közül tízet a kihalás veszélyeztet.



Mindez azt jelenti, hogy "a dinoszauruszok eltűnése óta a legnagyobb szabású fajtakipusztulás" sújtja a természeti környezetet.

Ha a Landtag nem fogadja el változtatás nélkül a környezetvédelmi törvényt módosító javaslatot, ügydöntő népszavazást kell tartani. Ebben az esetben a tartományi parlament egy alternatív javaslatot is a szavazópolgárok elé terjeszthet.



A népi kezdeményezés eredményessége nyomás alá helyezi a Keresztényszociális Unió (CSU) vezette kormánykoalíciót, amelynek egyensúlyt kell teremtenie a természetvédők törekvései és a mezőgazdasági gazdálkodók érdekei között.



Markus Söder tartományi miniszterelnök, a CSU elnöke az aláírásgyűjtés sikerére reagálva közölte, hogy február 19-re összehív egy úgynevezett kerekasztal-tanácskozást, amelyen nyíltan és a pártpolitikai hovatartozáson felülemelkedve lehet tárgyalni a megoldásokról. Hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél a társadalmi egyetértés. A környezetet nem a gazdálkodókkal szemben, hanem velük együtt kell védeni - írta a politikus a Twitteren.