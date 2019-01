Világvége

Az Antarktisz földjében 'telelnek' a világvégét elhozó baktériumok

Már az Antarktiszon is megtalálták az antibiotikum-rezisztens baktériumok nyomai – írja a Guardianra hivatkozva a hvg.hu. Ez azt jelenti, hogy még a világ legelhagyatottabb helyén is fellelhetőek azok a gének, amelyeket először Indiában fedeztek fel 2007-2008 táján, majd az indiai szennyvízben keringtek, és értek el most már az Antarktiszra is. Madarak vagy emberek juttathatták el őket a kontinensre.



A gond az, hogy az antibiotikum-ellenállás globális apokalipszist is elhozhat, ez azt jelenti, hogy a globális felmelegedésnél is nagyobb fenyegetésnt jelent.



Rutinműtétek válhatnak életveszélyessé, illetve mindent elsöprő járványok terjedhetnek el, akár egy évszázaddal is visszavetve az egészségügy fejlettségét.



Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő a legyőzhetetlen szuperbaktérium(ok) megjelenésének veszélye.