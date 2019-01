Szakértő

Hajózási útvonalat hozhat létre a sarkvidéki jégtakaró olvadása

Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő szerint új hajózási útvonalat hozhat létre a sarkvidéki jégtakaró olvadása.



A szakértő szombaton az M1 aktuális csatorna műsorában azt mondta, ezzel felére csökkenne az út hossza Európa és Ázsia között.



A 2035-re jósolt teljes elolvadás szerinte nem valószínű, inkább a nyári időszakban képzelhető el a hajózás, de akkor is olyan hajó kell hozzá, amely képes jeget törni.



Kitért arra is, hogy a világ olaj- és gázkészletének egyharmada ezen a területen van, és értékes nemesfémek - arany, cink - és gyémánt is található ott.



Emiatt geopolitikai küzdelem várható, hiszen mindenki szeretne kapni a jelenleg nemzetközi területből. Oroszország, az Egyesült Államok és Kína már jelentkezett, és több ország is stratégiát dolgoz ki a terjeszkedésre - közölte.