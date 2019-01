Környezet

Két és fél tonnányi golflabdát távolítottak el a Monterey-öböl vízéből

A tengeri élővilágot károsító újabb forrásra bukkantak kutatók és önkéntesek a kaliforniai Monterey-öbölben lévő tengeri természetvédelmi területen és partvidékén, ahonnan mintegy két és fél tonnányi golflabdát távolítottak el két év alatt.



A szakemberek számításai szerint a golflabdákból mintegy 28 kilogrammnyi mikroműanyag erodálódott az öböl vízébe.



Matthew Savoca, a Stanford Egyetem tengerbiológusának figyelmét kaliforniai középiskolások hívták fel arra, hogy az öbölben végzett merüléseik során nagy mennyiségű golflabdára bukkantak a óceán mélyén, és elkezdték kihalászni a tengeri élővilágra káros labdákat három part menti golfpálya közeléből. 2016 májusától 2018 közepéig csaknem 40 ezer golflabdát szedtek össze az öböl mélyén. A part menti strandok megtisztításakor a fenntartók csak Pebble Beachen további mintegy tízezer golflabdára bukkantak. Az Elsevier kiadó hírportálján megjelenő Marine Pollution Bulletin című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban a szakemberek úgy becsülték, ez a mennyiség két és fél tonna súlyt tesz ki.



A tudósok a Pebble Beach-i golfpályán játék közben elveszített labdák számát tekintve kiszámolták, hogy csak ebben a térségben évente mintegy százezer elveszett golflabda szennyezi a környező tengeri és szárazföldi térséget.



Megvizsgálták az összegyűjtött golflabdák állapotát is. A modern golflabdák burka önthető poliuretán elasztomerből készül, belsejében szintetikus gumi van. A gyártók cink-oxidot, zink-akirlátot és benzol-peroxidot is hozzáadnak, hogy növeljék rugalmasságát és tartósságát. Ezek az anyagok mérgezők a tengeri élővilágra.



A kihalászott golflabdák többsége alig használt volt. Találtak azonban közöttük erősen mállottakat, széttöredezetteket. A tudósok kiszámították, hogy belőlük mintegy 28 kilogrammnyi mikroműanyag erodálódott, szennyezte a környezetet.



A szakemberek most a középiskolások segítségével egy olyan rendszeren dolgoznak, amellyel megelőznék a tengervizek golflabdaszennyezését - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.