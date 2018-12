Közlekedés

Megállapodtak az EU intézményei a személyautók és kisteherautók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről

hirdetés

Az új személyautók esetében 37,5 százalékkal, míg a könnyű haszongépjárművek esetében 31 százalékkal kell leszorítani az átlagos szén-dioxid-kibocsátást 2030-ra a 2021-es szinthez képest - állapodtak meg hétfőn az Európai Unió (EU) társjogalkotó intézményei.



A még hivatalos jóváhagyásra váró egyezségről az Európai Bizottság számolt be, hangsúlyozva, hogy ez fontos lépés a közlekedési szektor modernizálása felé, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU 2050-re klímasemlegessé válhasson.



A brüsszeli testület eredeti javaslata 30 százalékról szólt mindkét kategória esetében. Az intézményközi tárgyalásokon az Európai Parlament 40 százalékot próbált elérni, a tagállamok kormányait tömörítő tanács pedig 35 százalékot a személyautók, 30 százalékot a kisteherautók vonatkozásában.



A kompromisszum értelmében 2025-re közbülső célként 15 százalékos csökkentést kell elérni.



A célszámok a különböző vállalatok által legyártott járművek átlagára vonatkoznak majd, így továbbra is lesznek magasabb kibocsátású modellek, ugyanakkor ezeket zéró- vagy alacsony kibocsátásúakkal kell majd ellensúlyozni.



Az elfogadott értékek lényegesen magasabbak annál, mint amit az autóipar és több tagállam, például Németország szeretett volna. Számos környezetvédelmi szervezet azonban ezeknél is tovább ment volna.



A tervezet célja a közúti közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás mérséklése azon vállalások keretében, amelyek alapján az EU-nak a következő évtized végéig összességében 40 százalékkal kellene csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.



Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg kell erősíteniük az uniós társjogalkotó szerveknek, ez várhatóan a következő néhány hónapban megtörténik.



"Végcélunk, hogy Európában gyártsák a legjobb, legtisztább, legversenyképesebb járműveket, itt használják a legmodernebb infrastruktúrát, illetve hogy csökkenjen a légszennyezettség" - közölte Maros Sefcovic energiaunióért felelős uniós biztos.



Hozzátette, hogy a lépés bizonyítja az EU elkötelezettségét a párizsi klímaegyezmény mellett, és egyértelmű politikai jelzést küld az iparnak, a befektetőknek és a fogyasztóknak.



Kollégája, Miguel Arias Canete, az Európai Bizottság éghajlat- és energiapolitikáért felelős tagja ambiciózusnak és kiegyensúlyozottnak nevezte az egyezséget.



Rámutatott: ezen szabályozással megfelelő mértékben csökkentik a közlekedési szektor károsanyag-kibocsátását, pénzt takarítanak meg a fogyasztók számára, továbbá segítik az európai zöldipar innovációját és globális vezető szerepének megerősítését.



Európában évente 400 ezer haláleset írható a légszennyezés számlájára.