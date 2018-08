Környezet

Emberre is veszélyes, mérgező algák lepték el Florida egyes partvidékeit

Emberre is veszélyes, mérgező algatelepek lepték el Florida egyes partvidékeit.



A Mexikói-öböl mentén lévő floridai partok strandjai üresen tátonganak, az utcákon és az éttermekben alig látni embereket, a televíziók tudósításai szerint mindenütt átható bűz terjeng, a parton döglött halak garmadája látható.



Az Egyesült Államok déli államának nyugati partjait mérgező algatelepek lepték el: mintegy 240 kilométer hosszan vörös színűre festik a tengert, és a szakemberek szerint terjednek tovább, északi irányban.



Az algák rohamosan pusztítják a tenger élővilágát. Teknőcök, Góliát sügérek, lamantinok tetemeit mossa partra a víz, júliusban például egy nyolcméteres cetcápa is belepusztult az algamérgezésbe. A héten Sarasotánál kilenc delfin tetemét halászták ki, és a tengerbiológusok most vizsgálják, vajon a vörös alga okozta-e a pusztulásukat. Longboat Key-n a múlt héten öt tonna haltetemet takarítottak el a strandokról.



A Floridai Vadvilágkutató Intézet információi szerint különösen a teknősöket pusztítja az alga: az idei szezonban több mint 450 partra sodródott és elpusztult teknőst szedtek össze, és a kutatók becslései szerint mintegy 300-zal közülük az alga méreganyaga végzett.



A vörös alga megjelenése természetes jelenség, de az idén nagyon elburjánzott. Ennek okairól megoszlik a tudósok véleménye, de a legtöbben a 2017 nyarán Florida nyugati partvidékén végigsöprő Irma hurrikánnak tulajdonítják. 2004-2005-ben volt hasonlóan erős hurrikánszezon a térségben, és a mérgező algák akkor is elszaporodtak. Más értékelések szerint az erős esőzések átmosták az Okeechobee-tó gátján a tóban lévő mérgező vegyi anyagokat.



Rick Scott, Florida kormányzója több megyében szükségállapotot rendelt el az emberekre is veszélyes, légzési nehézségeket okozó alga veszélye miatt. A szakemberek egyelőre tehetetlenek.