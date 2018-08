Környezetvédelem

Száműzték a PET-palackokat a Budapesti Állatkert büféiből

Bátor és példamutató lépésre szánta rá magát a Budapesti Állatkert vezetősége. Úgy döntöttek, nem engedélyezik a komoly környezetterhelést okozó PET-palackos italok árusítását az állatkerti büfékben. Csapvízzel viszont bárhol megtölthetik a kulacsukat a vízre szomjas látogatók. 2018.08.13

Az intézkedés célja a műanyaghulladék csökkentése, ami nagyon fontos lenne, hiszen egy nemzetközi felmérés szerint percenként 1 millió, másodpercenként 20 ezer műanyag palack kerül a kukába (vagy a kuka mellé) világszerte.



„A vendéglátóhelyekkel olyan szerződést kötöttünk, amelynek értelmében tilos egyszer használatos PET-palackokat árusítaniuk” – mondta Hanga Zoltán, az Budapesti Állatkert szóvivője.



A büfékben kizárólag üveg- és fémpalackban árulhatnak üdítőket, az állatkertben pedig több helyen is találhatók olyan szelektív edények, ahová ezeket bedobhatják a látogatók.



Bár az elsődleges cél a hulladékcsökkentés, a szemléletváltás is fontos, ezért a témában készített információs anyagokkal is találkozhatunk az állatkert területén. Aki vízre szomjazik, bármelyik csapnál megtöltheti a kulacsát.



Reméljük mi is, minél többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez.