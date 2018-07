Állati

Követendő példa: így újította fel az épületet a vállalkozó

Bár az épület tulajdonosa a törvény szerint járt el, mégis mindenképpen dicséretes ez a hozzáállás. 2018.07.21 12:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Példamutatóan járt el az a vállalkozó Vaskúton, aki teljes körű felújításba kezdett vendéglője épületén. A bejárati ajtó felett ugyanis molnárfecskék raktak fészket és kezdtek költésbe.

Az épületen úgy végezték el a munkálatokat, hogy a fecskefészkeket nem bolygatták, azt a területet kihagyták. Most a fiókák kirepülésére várnak, hogy befejezhessék a felújítást. A Szőlőfürt Vendéglő tulajdonosa elmondta, hogy jövőre is várni fogja a fecskék visszatérését és bízik benne, hogy újra fészket raknak majd az eresze alatt” – írta Facebook-oldalán a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága.



A hatályos jogszabályok a természetvédelmi oltalom alatt álló madarakra a költési időszak alatt kiemelt figyelmet fordítanak. A védett madarak fészkei, tojásai és fiókái a kifejlett madarakhoz hasonlóan a törvény hatálya alá esnek, ezért pusztításuk, a fészkek és fészkelőhelyek engedély nélküli bolygatása törvénytelen cselekedet.



Tehát az épület tulajdonosa tulajdonképpen „csak” a törvény szerint járt el, mégis mindenképpen dicséretes ez a hozzáállás, és ezúton is köszönet jár neki!