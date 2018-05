Tűzhányó

Lakóházak kertjeiben tör fel a láva Hawaiion

A következő napokban a láva elérhet egy üdülőtelepet és azt a geotermikus erőművet is veszélyezteti, amely a hawaii nagy sziget áramszükségletének 25 százalékát termeli. 2018.05.31 14:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Kilauea vulkánra épült lakóházak kertjeiben tör fel a láva Hawaiion, a kitörés 28 napja tart, sok helyi még nem hagyta el otthonát - mondta el az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Harangi Szabolcs hozzátette: a helyiek Pelének, a hawaii vulkánok istennőjének tulajdonítják a kitörést és arra számítanak, hogy meggondolja magát, ezért nem hagyják el otthonaikat.



A kitörést előre jelezte a Hawaii Vulkáni Obszervatórium (HVO). Utoljára 1955-ben tört ki a Kilauea vulkán, akkor 88 napig mutatott aktivitást a tűzhányó.



A következő napokban a láva elérhet egy üdülőtelepet és azt a geotermikus erőművet is veszélyezteti, amely a hawaii nagy sziget áramszükségletének 25 százalékát termeli. A vulkáni szmog mellett a láva és az óceán találkozásakor felszabaduló mérges gázok is problémát jelentenek a szigeten.



A szakértő szerint a közeljövőben kitörhet az indonéziai Merapi vulkán is, amelynek 35 kilométeres körzetében 4 millió ember él. A vulkán utoljára 2010-ben tört ki, akkor százezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat.