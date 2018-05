Tombol a Kilauea vulkán, hamuba borulhat Hawaii egyik szigete

Nagy erejű kitöréstől rázkódott meg a Hawaii szigeten tomboló Kilauea vulkán - a vulkáni hamu, por és füst 9 ezer méter magasba lövellt ki - közölte az amerikai földtani központ (USGS) csütörtökön. A katasztrófavédelem felszólította a lakosságot, hogy húzódjanak biztonságos helyre.

It is easy to see the activity on Hawaii's #Kilauea Volcano from @Space_Station. We hope those in the vicinity of the eruption can stay out of harm's way. pic.twitter.com/osTn3fH073