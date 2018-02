Járvány

Elérte a kanyaró Budapestet

Budapesten rég nem volt kanyaró, most egy 14 hónapos kislányt ápolnak az egyik fővárosi kórházban, aki még nem kapta meg a kanyaró elleni védőoltást. 2018.02.23 17:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapesten egy 14 hónapos gyermeket ápolnak kanyaró fertőződéssel, aki életkora miatt még nem kaphatta meg a védőoltást - írja a babaszoba.hu dr. Novák Hunor értesülései alapján.



A kanyaró elleni védőoltást 15 hónapos korban kapják meg a gyerekek kombinált védőoltás formájában (MMR- oltás, azaz kanyaró-mumpsz-rubeola oltás), majd 11 évesen emlékeztető oltást kapnak.



A fővárosban nagyon rég nem volt kanyaró: most egy 14 hónapos, életkora miatt még nem oltott magyar kislány fertőződött meg, őt jelenleg is az egyik nagy budapesti kórházban ápolják - ezt dr. Kulcsár Andrea infektológus, védőoltási szakértő is megerősítette.



A kislány kanyaró fertőződését laboratóriumi vizsgálatok igazolták, és szinten biztos, hogy Budapesten kapta el a fertőzést, valószínleg olyan tünetmentes emberektől, akik a környező országokból hozhatták be a kanyarót. A kislány már nem fertőz, de azt nem lehet tudni, hogy tőle hányan kaphatták el a betegséget.



A kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség, egy kanyarós beteg 11-18 másik embert fertőz meg. Emberről emberre terjed, köhögéssel akár két óráig is életképes a levegőben a vírus. Lappangási ideje 6-19 nap, tünetei hasonlóak az influenzához: láz, étvágytalanság, rossz közérzet, köhögés, kötőhártya-gyulladás, majd kiütések megjelenése testszerte. A kiütések megjelenése előtt már 5 nappal fertőz a beteg és utána még 4 napig. A kanyarós beteget el kell különíteni.



Dr. Kulcsár Andrea elmondta, hogy legkorábban 9 hónapos korban olthatók a csecsemők, azonban ilyenkor a védettség hamarabb elmúlik, ezért 15 hónaposan és 11 évesen is szükség van újabb MMR-oltásra. Körülbelül 12 hónapos kortól az immunválasz kialakulását a születéskor a babába bekerült anyai ellenanyagok már nem akadályozzák, ezért teljesebb immunválaszt kapunk, ilyenkor nem kell 15 hónaposan újabb oltást adni, hanem elég 11 évesen a második kanyaró elleni oltás.



Abban az esetben javasolt az oltást előrébb hozni, ha olyan országba utazunk gyerekkel, ahol hazánknál sokkal gyakoribb a kanyaró (Ukrajna, Románia, Szerbia, Görögország, Olaszország, Anglia), vagy találkoznak olyanokkal, akik ezekbe az országokba utaznak.