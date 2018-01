Rengett a föld Peruban, cunamira figyelmeztetnek

Nagy erejű, 7,3-es erősségű földrengést észleltek magyar idő szerint vasárnap délelőtt Peru partjaitól nem messze.



Az Amerikai Földtani Intézet azt írta: a földmozgás fészke mintegy 12 méter mélyen volt, Acaritól 42 kilométerre dél-délkeleti irányban.



A Csendes-óceáni Cunamiriasztó Központ tájékoztatása szerint az epicentrum 300 kilométeres körzetében elképzelhetőek veszélyes szökőárhullámok.

major #earthquake (#sismo) shakes Near Coast of Southern Peru 10 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/XHJoKQPJ5R