Földmozgás

Döbbenetes pusztulás az iraki-iráni földrengésben - képek, videók

hirdetés

A halálos áldozatokon túl legalább 5660-an megsérültek a Halabdzsa iraki várostól 31 kilométerre éjszaka bekövetkezett 7,3-es erejű földmozgásban, amelyet egész Irakban és még Izraelben is lehetett érezni. A rengés középpontja 23 kilométerrel a földfelszín alatt volt, ami kis mélységnek számít, és az ilyen rengés nagyobb kárt szokott okozni.



A természeti katasztrófa leginkább Irán észak-nyugati részét, Kermánsáh tartományt sújtotta, a legtöbb áldozat pedig Sarpol-e Zahabban élt. Ezen a vidéken sok ház vályogból épül, és így kevésbé képes ellenállni egy földmozgásnak, mint más építőanyag. A helyiek beszámolói szerint több kisebb utórengés is volt. A teheráni egyetem geofizikai intézete közölte, hogy három utórengés meghaladta a 4,3-as erősséget is. A földmozgás Törökországban is érezhető volt.