Újabb, rendkívül erős földrengés rázta fel Mexikót

7,1-es erősségű földrengés rázta meg Mexikó déli részét. A rengést a fővárosban is érezték, rengeteg épületben keletkeztek komolyabb károk. Már az első jelentések is több halálos áldozatról szólnak, számos épületben tűz ütött ki. Csak Morelos államban 42 halálos áldozatról adott hírt az állam kormányzója. A rengés epicentruma 51 kilométer mélyen Puebla államban volt, ami szomszédos Mexikóvárossal.



A mostani földmozgás napra pontosan 32 évvel az 1985-ös nagy mexikóvárosi földrengés után történt, akkor több ezren vesztették életüket. A városban több munkahelyen az évfordulóra történő megemlékezésre készültek.



Ez már a második nagyobb mexikói földrengés ebben a hónapban, a legutóbbi, 8,1-es erősségű rengésben legkevesebb 90 ember veszítette életét.

