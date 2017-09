Hurrikán

Hat magyart és egy szlovént sikerült kimenteni a Szent Márton-szigetről

Hat magyart és egy szlovént sikerült kimenteni a Szent Márton-szigetről

Hat magyar és egy szlovén állampolgárt sikerült kimenteni kedden a hurrikán sújtotta Szent Márton-szigetről - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Dunaharasztiban.



Szijjártó Péter elmondta, hogy egy öttagú magyar családot, egy férfit és egy szlovén állampolgárt sikerült magyar idő szerint este kilenc órakor kimenteni egy kormány által bérelt repülővel.



Hozzátette, hogy éjjel háromnegyed 12-kor meg is érkezett a gép Curacaóra, amelynek tiszteletbeli magyar konzulátusán a magyarok már biztonságban vannak.



A miniszter kitért arra, hogy a curacaói tiszteletbeli konzulátus segíti a bajba kerültek hazatérését is. Az egyik forgatókönyv szerint a pápai bázisra repülő, a holland menekülteket és segélyeket is szállító NATO-gép fedélzetén tudnak hazajönni, erről folyamatosan tárgyal a magyar kormány Hollandiával és a NATO-val. A másik - ha az előbbi nem sikerül -, hogy konzuli kölcsönt biztosítanak az ottrekedt magyaroknak, akik így haza tudnak térni - mondta Szijjártó Péter.



A miniszter elmondta, nehézséget okozott ugyan, hogy az öttagú családban az egyik gyereknek nem volt meg az útlevele, de sikerült megállapodniuk a holland hatóságokkal, hogy eltekintenek ettől, és kiengedték őket az országból.



Hozzátette: ha a magyarok NATO-géppel térnek haza, akkor az ügy nem igényel további adminisztrációt, ha pedig menetrend szerinti géppel, akkor a konzulátuson keresztül kiállítják a szükséges okmányokat.



Szólt arról is Szijjártó Péter, hogy minden olyan magyar állampolgárt el tudtak hozni a szigetről, aki ezt igényelte.