Trópusi vírusok miatt Olaszország több térségében leállították a véradást

Hét személy fertőzödött meg a szúnyogcsípés útján terjedő chikungunya-vírus által, ezért a közép-olaszországi Lazio tartománybeli Anzio városában leállították a véradást, és ugyanezt tervezik Rómában is. Másuttl a nyugat nílusi vírus miatt tiltották be a véradást - közölték az olasz egészségügyi hatóságok kedden.



Anzióban négy, Rómában három személyt kezelnek kórházban a chikungunya-vírus tüneteivel. Az olasz fővárostól 60 kilométerre található Anzióban már péntektől egy hónapra betiltották a véradást, amely az Anzióban élőkre, valamint a tengerparti üdülőhelyen megfordult turistákra is érvényes.



Hasonló intézkedés várható Rómában is: a véradás felfüggesztéséről a következő napokban döntenek. Addig is az olasz főváros egészségügyi szervei kedden rendkívüli szúnyogirtást rendeltek el Róma egész terület.



A hatóságok nem közölték, hogy a betegek milyen nemzetiségűek. Annyit hangsúlyoztak csupán, hogy az utóbbi hónapban az érintettek egyike sem járt trópusi országban.



A chikungunya-láz egy, az Aedes szúnyogok által terjesztett betegség, amely magas lázzal, fejfájással, hányingerrel, ízületi és izomfájdalmakkal jár. A chikungunya-láz Afrika és Ázsia trópusi területein gyakori. A betegség emberről emberre nem terjed, csakis a szúnyog terjesztheti.

A betegség a 19. század óta ismert, de kórokozóját csak 1952-ben, az afrikai Tanzániában azonosították először. Az 1990-es évek második felében kiterjedt járványokat okozott a Szaharától délre elterülő afrikai területeken, az indiai szubkontinensen, és Délkelet-Ázsiában. A vírus Európában először 2007-ben az olaszországi Emilia-Romagna tartományban jelent meg, ahol 250 ember betegedett meg, egyikük az idős kora miatti komplokációkban életét vesztette.



Olasz egészségügyi források szerint a chikungunya-vírus az Ázsiából érkezett használt gumiabroncsokkal jutott be Itáliába: a gumiabroncsokban felgyülemlett vízben "utaztak" a szúnyog lárvái. A vírust az Olaszországban 1990 óta elterjedt ázsiai tigrisszúnyog is terjeszti.



Másik 23 olasz megyében kedden szintén a véradás leállítását rendelték el a következő egy hónapos időszakban az úgynevezett nyugat nílusi vírus (WNV) megjelenése miatt, amelynek szintén a szúnyogok a terjesztői . A WVN Olaszországban az augusztusi-szeptemberi időszakban jelenik meg, elsősorban a lovakat és az embert támadja meg.



Toszkánában kedden a szintén többek között az ázsiai tigrisszúnyog terjesztette dengue-lázzal szállítottak kórházba egy olasz férfit. Az olasz egészségügyi minisztérium adatai szerint a dengue-láz eseteinek száma év eleje óta jelentősen nőtt tavalyhoz képest, amikor egész évben 25 megbetegedést regisztráltak.



Az észak Olaszországi Brescia egyik kórházában szeptember 4-én egy négy éves, más betegségben is szenvedő kislány maláriában halt meg. Az eddigi vizsgálatok szerint egy szennyezett injekcióstű fertőzte meg. A kórházban a kislánnyal egy időben két Burkina Fasóból érkezett gyereket kezeltek malária miatt.



Az olasz jobbközép sajtó szerint a trópusi betegségeket az Olaszországba érkezett migránsok hozták magukkal. Orvosszakértők szerint a trópusi betegségek az olaszországi éghajlat felmelegedésének következményei.