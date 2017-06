Teszt

Az EU kimondta: a Biszfenol-A hormonkárosító

A mai napig megtalálható ételtároló műanyag edényekben, USA-ban az összes vizsgált fogzássegítő rágókában, de számos más műanyag termékben és bolti blokkokban is. 2017.06.18 17:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

freedigitalphotos.net/adam

Az Európai Vegyianyag- ügynökség június 16-án végre kimondta, amit tudósok és zöld szervezetek már sok éve mondanak, hogy a műanyag adalékként elterjedt Biszfenol-A (BpA) károsítja az emberi hormonrendszert. A vegyi.blog.hu szerint ez komoly előrelépés, mert az EU nagyon akadozik a hormonkárosító anyagok korlátozásával, sőt a mai napig nincs elfogadott kritériumrendszer ezen anyagok azonosítására.



Franciaország javasolta a vegyület hormonkárosítóként való besorolását. Korábban szaporodási képességeket károsító anyagként ugyan nyilván volt tartva, ám így most hormonkárosítonként is szerepel az EU Különös aggodalomra okot adó anyagok listáján (SVHC), melyeket használatát indokolt korlátozni.



A Biszfenol-A a polikarbonát műanyagok alapanyaga, és sajnos könnyen kijut a termékekből és már egész kis mennyiségben is kockázatot jelent. Civil nyomásra 2011-ben betiltotta az EU cumisüvegelben, ám a mai napig megtalálható ételtároló műanyag edényekben, USA-ban az összes vizsgált fogzássegítő rágókában, de számos más műanyag termékben és bolti blokkokban is.



A BpA kitettséget korábbi tudományos kutatások alapján összefüggésbe hozták a rákos megbetegedésekkel (prosztata- és mellrák), cukorbetegséggel, asztmával, koraszülések és szívbetegségek kialakulásával, továbbá olyan hormonális zavarokkal, mint a korai serdülés, az elhízás, a meddőség, de születési és agyi fejlődési rendellenességekért, viselkedési zavarokért is okolták. A Nature cikke szerint ha az anyában magasabb a BpA szint akkor a gyermeknél szorongás, depresszió, agresszió, hiperaktivitás figyelhető meg.