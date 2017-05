Világvége

Egyre zöldebb az Antarktisz a klímaváltozás miatt

Korábban soha nem tapasztalt mértékben szaporodnak a növények az Antarktiszon az elmúlt évtizedekben, a klímaváltozás miatt egyre zöldebb a kontinens.

NASA

A hőmérséklet-emelkedésnek drasztikus hatása van a Déli-óceán partján élő moha növekedésére – mondta Matt Amesbury, az angliai Exeteri Egyetem kutatója, a Current Biology című szaklapban megjelent tanulmány társszerzője.



“Ha ez így folytatódik és a gleccserek eltűnése miatt növekednek a jégmentes felületek, az Antarktisz a jövőben egyre zöldebb lesz” – tette hozzá a kutató. Amesbury kollégáival moharétegekből vett öt különböző talajmintát elemzett, melyeket egymástól nagy távolságokra, egy több mint 640 kilométer hosszan elterülő régióban gyűjtötték az Elefánt-szigeten, az Ardley-szigeten és a Zöld-szigeten (Berthelot-sziget). Ezen a területen a legvastagabb és a legrégebbi a moharéteg az Antarktiszon, amelynek mindössze 0,3 százalékán van vegetáció.



A minták információkat szolgáltattak az utóbbi 150 év klímaváltozásáról és a növényzet növekedéséről. Ezek szerint a növekedés az elmúlt 50 évben jelentősen felgyorsult. Az Antarktisz azon régiók egyike, amelyeket leginkább érint a Föld felmelegedése: az 50-es évek óta évtizedenként 0,5 Celsius-fokkal növekszik a hőmérséklet. A csapadék mennyisége növekedett és a szél is erősödött.



A tanulmány vezetője, Dan Charman, az Exeteri Egyetem kutatója úgy véli, a hőmérséklet további növekedésével gyorsan megváltozhat az Antarktisz ökoszisztémája. ”Ez megváltoztatja ennek az egyedülálló régiónak a biológiáját és tájait. Csak nézhetjük, ahogy az Antarktisz egyre zöldebb lesz, mint ahogyan ezt az Arktisz esetében is megfigyelhettük” – mondta el Charman.



A kutatásban a Cambridge-i Egyetem és a British Antarctic Survey munkatársai is részt vettek.