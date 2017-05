Larsen C

Pest megyényi jégtömb válhat le az Antarktiszról

A kutatók évek óta figyelemmel követik a Larsen C selfjég törésvonalának alakulását, az aggodalmaik pedig egyre csak fokozódtak. 2017.05.05 09:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős mértékben továbbhasadt az Antarktisz Larsen C jégselfjén korábban felfedezett törés, a tudósok szerint hamarosan akkora jégtömb szakadhat le, mint az amerikai Delaware állam, amelynek területe valamivel nagyobb, mint 5 ezer négyzetkilométer. Ezt úgy is elképzelhetjük, hogy nem sokkal kisebb, mint Pest megye.

A hasadás az óceán felé nőtt tovább, ami meggyorsíthatja a jégtömb leszakadását a Larsen C jégselfről (a parti síkságról a tengerbe benyúló jégtömegről) - mondta el szerdán Dan McGrath geofizikus, az US Geological Survey amerikai tudományos kormányszervezet munkatársa, aki a hasadást hétfőn észlelő, nagy-britanniai székhelyű Project Midas megfigyelőcsoporttal is együttműködik.

A nagyjából 350 méter vastag jegű Larsen C az Antarktisz nyugati részén terül el, feltartóztatva az őt tápláló gleccsereket. A kutatók évek óta figyelemmel követik a selfjég törésvonalának alakulását, az aggodalmaik pedig egyre csak fokozódtak a Larsen A 1995-ös és a Larsen B 2002-ben bekövetkezett hirtelen feltöredezése után.



Richard Alley, a Penn State University gleccserkutatója szerint ésszerű, hogy a most észlelt hasadást és az Antarktisz jégselfjeinek olvadását a globális felmelegedés következményének tekintsük.

A Larsen C jégself az Antarktisz negyedik legnagyobb selfje. A most tovább nőtt hasadást először 2014-ben észlelték, és tavaly már azt jósolták a tudósok, hogy pár éven belül egy ötezer négyzetkilométeres darab válhat le a selfről.



McGrath szerint, aki alaposan tanulmányozta a selfet, az új hasadás és a hasadék felgyorsult kiszélesedése miatt akár már ezen a nyáron leszakadhat a hatalmas jégtömb. Ezzel pedig a self jégtömegének 10 százalékát veszíti el, és területe jelentősen lecsökken.



2015-ben arra is figyelmeztettek már a tudósok, hogy amennyiben egy ekkora jégtömb leszakadna a selfről, az "jelentős kockázattal" is járna, mivel destabilizálhatná a selfet, ami esetleg feltöredezhetne. McGrath értékelése szerint azonban ez a végkimenetel korántsem biztos.



Kutatók idén januárban úgy vélték, hogy a leváló jéghegy nem fogja növelni a tengerszintet, ám, ha a selfjég tovább töredezik, akkor a gleccserek szabad utat kaphatnak az óceánba, ami már befolyásolhatja a tengerszintet. A becslések szerint ha a Larsen C által jelenleg feltartóztatott jégmennyiség egésze eléri a nyílt vizet, akkor 10 centiméterrel emelkedhet a globális tengerszint.