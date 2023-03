Természetvédelem

Májusban mutatja be új könyvét Magyarországon Jane Goodall

Jane Goodall főemlőskutató, környezetvédő május 9-én mutatja be Magyaroszágon A remény könyve című új kötetét és előadást is tart az ELTE Lágymányosi Campusán.



Jane Goodall évtizedekkel ezelőtt, az afrikai vadon pusztulását látva kezdte meg utazásait, hogy felhívja a figyelmet a Földet érintő problémákra, a fogyasztói szokások környezetkárosító hatásaira - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében.



Az aktivista négy év után újra Budapestre érkezik a Central Könyvek és az általa alapított és a nevét viselő intézet meghívására, hogy előadást tartson és bemutassa kötetét.



A könyvben a természetnek szentelt életútján szerzett tapasztalatait adja át, és bár a bioszféra helyzetét ő is sötéten látja, pozitív példákkal és sikeres természetvédelmi akciók történeteinek elmesélésével igyekszik megmutatni, hogy mindig van remény.