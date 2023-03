Élővilág

Szabadidős horgászok segítségét kérik a hazai vizek állapotának felméréséhez a kutatók

Néhány, felszíni vizeinkhez köthető fontosabb élőlény megfigyelésének dokumentálásával, illetve időről időre megújuló kérdőívek kitöltésével is segíthetik a kutatást. 2023.03.02 01:30 MTI

Szabadidős horgászok segítségét kéri a hazai vizek állapotának felméréséhez az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) Vízi Ökológiai Intézetének Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoportja - áll az intézmény szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Emlékeztettek, hogy a kutatóközpont 2023. februárjában indította el a Tudós Horgász elnevezésű, országos citizen science projektet. A magyar szabadidős horgászok részvételével folytatott kutatás elsődleges célja annak megértése, hogy milyen ökológiai hatások befolyásolják felszíni vizeink állapotát, például mikor, hol és milyen tényezők együttállása esetén alakul ki az algavirágzás - írják a közleményben.



Kiemelik, hogy a horgászok egy, a projekt számára létrehozott weboldalon és mobilalkalmazásban tudnak adatot szolgáltatni, ahol néhány, felszíni vizeinkhez köthető fontosabb élőlény megfigyelésének dokumentálásával, illetve időről időre megújuló kérdőívek kitöltésével is segíthetik a kutatást.



Ahogyan a közleményben fogalmaznak, a civil horgászok "őrszemekként" történő bevonása vizeink megfigyelésébe lehetővé teszi a kutatók számára ökológiai tudásuk és percepcióik alaposabb megismerését, és így remélhetőleg elindulhat velük a párbeszéd a felszíni vizeinkkel kapcsolatos legfontosabb ökológiai kérdésekben.



Hozzáteszik, hogy a vizek állapota az intenzív használat és terhelés miatt nagyon gyorsan és folyamatosan változik, a változás szabad szemmel is látható jelei például az algásodás, jellegzetes fajok eltűnése vagy akár újak megjelenése, valamint ennek következménye lehet bizonyos fajok túlzott elszaporodása is.



A kutatók az utóbbi évtizedben felismerték, hogy a hivatásos halászok mellett a szabadidős horgászok helyi ökológiai ismeretei is hozzájárulhatnak a vizes élőhelyek megőrzéséhez, és az itt végzett tudományos kutatásokhoz, mivel rendszeresen kint vannak a természetben, és hol tudatosan, hol önkéntelenül, de folyamatosan megfigyelik az élővilágot.



A közleményben kiemelik, hogy a horgászat ma is az egyik legnépszerűbb hobbi hazánkban, míg három éve csupán 500 ezer regisztrált horgászt tartottak számon Magyarországon, 2022 végére számuk átlépte a 870 ezret. Az ÖK kutatói 2020 óta foglalkoznak a témával, céljuk a horgászok ökológiai tudásának és percepcióinak alaposabb megismerése, illetve a velük folytatott párbeszéd elindítása a felszíni vizeinket érintő legfontosabb ökológiai kérdésekben.



A projekt honlapján, a https://tudoshorgasz.hu/ oldalon további információk találhatók a kutatás és a célkitűzések részleteiről, a kép- és adatszolgáltatás pontos módszertanáról, az alkalmazás használatáról, valamint megtekinthető két, Csuja Imre színművész által narrált tájékoztató videó is.