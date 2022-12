Tudomány

Jézus bábájának családi temetkezési barlangját tárhatták fel Izraelben

A keresztény népi hagyomány szerint a kis Jézust világra segítő betlehemi Szalome bábát temették el ezen a helyen. 2022.12.20 12:47 MTI

Izraelben a régészek feltártak egy barlangot, amelybe egy keresztény hagyomány szerint Szalome, Jézus bábájának családja temetkezett - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



A keresztény népi hagyomány szerint a kis Jézust világra segítő betlehemi Szalome bábát temették el ezen a helyen. A régészek szerint az időszámításunk kezdete körüli második szentély korától egészen a korai muszlim időszakig, az i.sz. 8-9 századig temetkeztek a feltárt sírba.



Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szakemberei szerint gazdag családhoz tartozó, jelentős személyt temethettek el elsőként a sírhelyként használt barlangban, majd több száz éven át szent helyként tisztelték a sírhelyet.



Az Izrael középső részén, a Lakis erdőnél folyó ásatásokat közösen végzi az IAA, a Jeruzsálemi és Örökségvédelmi Minisztérium, valamint a Zsidó Nemzeti Alapítvány (Keren Kajemet), s az része a térség régészeti kincseit feltáró "Júda királyainak útja" projektnek.



A sziklasír előtt gondosan kiépített udvar állt, amelyben egy sor üzletet fedeztek fel, ahol a kutatók szerint kerámia mécseseket árultak vagy béreltek. Több száz, az i.sz. 8-9. században készített kerámia mécsestöredékre, valamint (ép) darabokra is rábukkantak az egykori boltokban.



"Elképzelhető, hogy az olajmécseseket a barlang belsejében világításra használták, és talán a vallási rituálé részei is lehettek, hasonlóan ahogy gyertyákat árulnak a szent emberek sírjainál vagy a mai templomokban" - vélekedtek az ásatásokat vezető régészek, Nir Simson-Faran és Cvi Firer a lapnak.



A 350 négyzetméteres udvart impozáns, faragott motívumokkal díszített mészkőfalak határolják, kőlapok és mozaikpadló burkolják.



A barlangot először mintegy 40 évvel ezelőtt sírrablók fedezték fel, s ezt követően indult meg feltárása. A sziklasír több helyiségre tagolódik, ahol a korabeli zsidó temetkezésben ismeretes, a csontokat őrző kődobozokat is találtak.



Az egyik helyiséget keresztény kápolnává alakították át, a korai muszlim korban a falakra vésett keresztek és több tucat felirat szerint ezt a kápolnát "Szent Szalome" kultuszának szentelték. A feliratok nyelve idővel arab lett, de a keresztény hívők továbbra is imádkoztak ezen a helyen.



Az egyik keresztény hagyomány szerint Szalome egy betlehemi bába volt, akit elhívtak Jézus születéséhez. Nem hitte el, hogy szűz asszonynak segít, ezért kiszáradt a keze, s csak az után gyógyult meg, hogy Jézus bölcsőjét megfogta.



Az állagmegóvási és a fejlesztési munkálatok után megnyitják Szalome állítólagos barlangját a látogatók előtt.