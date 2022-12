Tudomány

Először vette fel egy marsi porördög hangját a NASA marsjárója - videó

Először vette fel egy marsi porördög hangját az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) marsjárója - derült ki egy a Nature Communications című szakfolyóiratban kedden megjelent tanulmányból.



A hanganyagon tíz másodpercig hallható, ahogy a becslések szerint az óránkénti 40 kilométeres sebességet is elérő széllökések süvítenek a Perseverance nevű marsjáró körül, miközben porszemcsék csapódnak az eszközhöz.



A kutatók rámutattak: a marsi porördög hangja meglepően hasonlít földi rokonáéhoz, de egy kicsit halkabb, miután a Mars ritka légköre tompítja a hangokat, és a szelek sem tudnak annyira felerősödni a vörös bolygón, mint a Földön.



A porördögök a tölcsérek közé tartozó, rövid életű meteorológiai jelenségek. Főleg száraz területeken jellemzőek, és a talaj, valamint a levegő hőmérséklete közötti nagy eltérésnek köszönhetőek.



A Perseverance 2021. szeptember 27-én vette fel a marsi porördög hangját - tájékoztatott Naomi Murdoch, a jelenséget bemutató tanulmány vezető szerzője.



A porördögről képek is készültek a navigációs kamerának köszönhetően, miközben az időjárás-monitorozó készülék adatokat rögzített róla. A 118 méter magas, 25 méter széles és másodpercenként ötméteres sebességű jelenség átlagosnak számít a maga nemében - derült ki a kutatásból.



A porördögök gyakoriak a Marson, de mivel a Perseverance mikrofonja néhány naponta alig három percig van bekapcsolva, a szerencse is közrejátszott abban, hogy sikerült felvenni a hangját - magyarázta Murdoch.



A kutató szerint egy a kétszázhoz volt annak az esélye, hogy szert tesznek a hangfelvételre. A Perseverance első évében 84 percet kapott mikrofonvégre a Mars életéből, és a felvételeken mindössze egyetlen porördög hangja hallható - tette hozzá a szerző.



A kutatók azt remélik, hogy a rögzített adatok segítségével képesek lesznek jobban megérteni a vörös bolygó időjárását és éghajlatát. A felvétel a kutatóknak nagy fejtörést okozó rejtély nyitja is lehet. A tudósoknak ugyanis eddig nem sikerült rájönniük arra, miért van, hogy a Mars egyes területein a forgószelek szinte felporszívózzák a marsjáró felületét, míg máshol csak a levegőt mozgatják meg, a port nem.