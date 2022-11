Tudomány

Decemberben ismét földközelbe kerül a Mars

Az elkövetkezendő tíz év legfényesebb és legnagyobb Marsa lesz látható egész decemberben az égbolton. A vörös bolygó december 1-jén ér földközelbe, majd december 8-án kerül szembenállásba a Nappal az égbolton. Szabad szemmel nézve csak a Jupiter látszik majd nála fényesebbnek.



Mivel az égitest a Nappal való szembenállása környékén kerül földközelségbe, ilyenkor látszik a legfényesebbnek, távcsőben a legnagyobb átmérőjűnek, ilyenkor lehet a legjobban megfigyelni - írták a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.



A Mars december 8-án kerül szembenállásba a Nappal, ekkor a Bika csillagkép szarvai közt, magasan a fejünk felett figyelhető majd meg, a csillagoknál is fényesebben tündöklő vörös fénypontként.



A Mars oppozíciói csillagászati léptékkel mérve viszonylag gyakoriak, 26 havonként következnek be. Azonban nem minden oppozíció egyforma. A Mars a többi bolygóhoz képest is elnyúlt, elliptikus pályán kering a Nap körül. Ebből következően a különböző oppozíciók alkalmával a Mars más és más távolságba kerül a Földtől. A vörös bolygó megfigyelhetősége 15-17 évente a legkedvezőbb, ezeket nevezzük nagy oppozícióknak.



Az elmúlt 60 ezer év során 2003-ban voltunk a legközelebb a Marshoz, a legutóbbi nagy oppozíció pedig 2018-ban volt. Ekkor 24,3 ívmásodperc (24,3") látszó átmérőjű volt a bolygó. Idén egy átmeneti oppozíció következik, így ennél kisebb lesz a Mars látszó átmérője (17,2"-es méretű lesz), azonban jóval magasabban és kedvezőbben figyelhető majd meg, mint 2018-ban.



A Mars legközelebb több mint 10 év múlva, 2033 júliusában látszik majd ilyen fényesnek és kiterjedt átmérőjűnek, mint most.



A közlemény szerint decemberben a Svábhegyi Csillagvizsgáló a Mars bolygót bemutató programokkal várja a látogatókat, amelyekről részletesen a csillagvizsgáló honlapján olvashatnak az érdeklődők.