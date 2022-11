Botrány

El kellett állnia a Christie'snek egy Tyrannosaurus rex-csontváz árverésétől

El kellett állnia a Christie's aukciósháznak egy Tyrannosaurus rex-csontváz árverésétől, miután egy ismert paleontológus szerint a csontváz egyes részei egy másik dinoszaurusz maradványaihoz hasonlítanak - jelentette a The Guardian című brit napilap online kiadása hétfőn.



A Shennek elnevezett, 1400 kilogramm súlyú, 4,6 méter magas és 12 méter hosszú, Montanában kiásott csontvázért mintegy 20 millió fontot (csaknem egymilliárd forint) vártak 30-án Hongkongban megrendezett árverésen.



A Christie's szóvivője rövid közleményben tudatta, hogy a megbízóval történt egyeztetést követően a csontvázat kiveszik az árverési tételek közül, s a jelenlegi tulajdonos kölcsönadja egy múzeumnak kiállításra. Az aukciósház nem fűzött magyarázatot ahhoz, hogy miért törölték az árverési tételek közül az aukció fénypontjának számító csontvázat, amelynek becsült értéke 12,7-21,2 millió font.



Mindez azt követően történt, hogy Pete Larson paleontológus, a dél-dakotai Black Hills Földtani Kutatóintézet elnöke felvetette, hogy Shen egyes részei feltűnően hasonlítanak egy másik T. rex, Stan maradványaira, amelyeket szintén a Christie's értékesített 2020-ban rekordáron, 31,8 millió dollárért. Larson szerint Shen - ami Istenhez foghatót jelent kínai nyelven - meg nem nevezett tulajdonosa a csontváz hiányzó részeit Stan csontváza alapján készített öntvényekkel pótolta. "Stant használják arra, hogy eladjanak egy dinoszauruszt, amely nem Stan" - mondta Larson a The New York Times amerikai lapnak. "Ez nagyon félrevezető" - tette hozzá.



A Black Hills Földtani Kutatóintézet gyakorolja a Stanhez fűződő szellemi jogokat a 2020-es értékesítését követően is, így például a csontváz poliuretánból készült, festett másolatait egyenként 120 ezer dolláros (48 millió forint) áron árusítja.



A Chicagói Természettudományi Múzeum szerint igen ritka, hogy teljes dinoszaurusz-csontvázat találjanak. A legtöbb tárlatban öntvényekkel kipótolt csontvázak láthatók.



A Christie's szerint Shen mintegy 80 csontja eredeti. Egy T. rex-nek nagyjából 380 csontja van.