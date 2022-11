Felsőoktatás

Kutató zoológus képzést indít az Állatorvostudományi Egyetem a jövő évtől

Európai szinten is egyedülálló, angol nyelvű kutató zoológus képzést indít az Állatorvostudományi Egyetem 2023-tól - közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn az MTI-vel.



Az Állatorvostudományi Egyetem azt írta, hogy az osztatlan, mesteroklevelet adó, állami finanszírozású képzésre azokat várják, akiket inspirál az egzotikus állatok világa, az emberi agy működése vagy éppen a világjárványokat okozó vírusok természete.



Kiemelték: az egyetem évszázados tudásbázisa, 21. századi infrastruktúrája és nemzetközi légköre már az egyetemi évek alatt biztosítja a tudományos munkához szükséges feltételeket, az egyéni kutatói képességek kiteljesedését.



Hozzátették: a karrierépítésben az angol nyelvű képzés révén elérhető nemzetközi kapcsolati háló is versenyelőnyt jelent.



Az ötéves képzés multidiszciplináris rendszerű, elméleti és gyakorlati tananyaga kiterjed a társtudományokra is.



Az Állatorvostudományi Egyetem Magyarországon egyedülálló tudományos infrastruktúrájának köszönhetően a hallgatók a biológiai, kémiai ismereteken túl tanulnak többek között anatómiát, állattant, parazitológiát, járványtant, egzotikus állatok gyógyászatát, és megszerzik a kutatói munkához a 21. században már nélkülözhetetlen informatikai, statisztikai, üzleti ismereteket is - olvasható a közleményben.



A kutató zoológusok keresettek az üzleti szférában, különösen a gyógyszergyártásban, az egészségügyi fejlesztésekhez kapcsolódó labortechnikában, valamint az élelmiszerbiztonsággal összefüggő területeken - idézték a közleményben Kosztolányi András egyetemi docenst, az Állatorvostudományi Egyetem Biológiai Intézetének és Ökológiai Tanszékének vezetőjét.



Az egyetem nyílt napján, december 7-én az érdeklődők további részleteket is megtudhatnak a kutató zoológus képzésről. Regisztrálni a felsőoktatási intézmény honlapján, a https://univet.hu/hu/2022/10/19/nyilt-nap-2022/ linkre kattintva lehet.