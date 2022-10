Rámosolygott a Nap a NASA űrszondájára

A hét közepén a NASA Napdinamikai Obszervatóriuma (Solar Dynamics Observatory) nem mindennapi képet készített központi csillagunkról. A még 2010-ben felbocsátott űrszonda felvételén a napszél gyors kitörései által létrejött koronalyukak pont úgy helyezkedtek el a Nap felszínén, hogy azok látszatra egy mosolygó arcot formázzanak.



A szemek, valamint a száj helyén megfigyelhető sötétebb foltok ultraibolya fényben látszódnak. Egyébként a NASA ezen űrszondája a Nap különböző tevékenységeit, viselkedését vizsgálja, valamint azt, hogy ezek milyen hatással vannak az űridőjárásra - írja az Időkép..

Say cheese! 📸



Today, NASA's Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31