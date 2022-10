Életmód

Az orrpiszkálás komoly betegséget okozhat

Egy igen káros baktérium, a Chlamydia pneumoniae az orrban lévő szaglóidegből közvetlenül az agyba juthat, és az nem jó. 2022.10.30 11:38 ma.hu

A Griffith Egyetem kutatói kimutatták, hogy bizonyos baktériumok és vírusok képesek az orrban lévő szaglóidegen keresztül az agyba jutni.



A Scientific Reports című folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy a Chlamydia pneumoniae az orrüreg és az agy között húzódó ideget használta útvonalként a központi idegrendszerbe való behatoláshoz.



James St John professzor, aki a Clem Jones Neurobiológiai és Őssejtkutató Központ vezetője és a világelső kutatás társszerzője, elmondta: "Mi vagyunk az elsők, akik kimutattuk, hogy a Chlamydia pneumoniae közvetlenül az orron keresztül juthat be az agyba, ahol az Alzheimer-kórhoz hasonló kórképeket indíthat el. Bár a kutatás egérkísérletekkel történt, de a bizonyíték potenciálisan ijesztő lehet az emberekre nézve is".



Az orrban lévő szaglóideg közvetlenül ki van téve a levegőnek, és rövid, a vér-agy gátat megkerülő utat biztosít az agy felé. Ezt az utat a vírusok és baktériumok könnyű útvonalként szimatolták ki az agyba. A Központ csapata már tervezi a kutatás következő fázisát, és célja, hogy bebizonyítsa, ugyanez az útvonal létezik az emberben is.



"Azt tudjuk, hogy ugyanezek a baktériumok jelen vannak az emberekben, de azt még nem dolgoztuk ki, hogyan jutnak oda" - mondta. "Az orrpiszkálás és az orrszőrök kitépése nem jó ötlet. Ne akarjuk károsítani az orrunk belsejét, de a piszkálás és a tépkedés ezt okozhatja. Ha az orrnyálkahártyát károsítjuk, növelhetjük a veszélyét, hogy megannyi baktérium juthat fel az agyunkba."



St John professzor szerint a szaglásvizsgálatok az Alzheimer-kór és a demencia kimutatására is alkalmasak lehetnek, mivel a szaglás elvesztése az Alzheimer-kór korai jelzője. Azt javasolja, hogy a szaglásvizsgálatok a 60. életév betöltésétől kezdve hasznosak lehetnek korai detektorként.



"Amint az ember elmúlt 65 éves, a kockázati tényezője azonnal megnő, de más okokat is vizsgálunk, mert ez nem csak az életkorról szól - hanem a környezeti hatásoknak való kitettségről is. És úgy gondoljuk, hogy a baktériumok és a vírusok kritikusak ebben".