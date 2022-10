A NASA megörökítette a Nap eddigi legcukibb képét

A NASA megmutatta Napunkat a legaranyosabb formájában - csillagunk ugyanis az univerzum minden örömével mosolyog, derül ki a ScienceAlert jelentéséből.



A képet a NASA Nap Twitter-fiókja osztotta meg; a Nap felszínén zajló aktivitás során a koronalyukak pont úgy néznek ki, mintha boldog szemek lennének, amelyek enyhén kacsintgatnak, a harmadik lyuk pedig egy széles, mosolyszerű üreget alkot közvetlenül alatta középen.



A NASA elmagyarázza: "Ultraibolya fényben látva ezeket a sötét foltokat a Napon koronalyukaknak nevezik, és olyan régiók, ahol a gyors napszél kiáramlik az űrbe".



Ami itt valójában szerepet játszik, az a pareidolia jelensége - amikor az emberek azt képzelik, hogy arcokat látnak véletlenszerű mintákban és alakzatokban. Hajlamosak vagyunk ezt tenni felhőkkel, sziklákkal stb.



De ami igazán érdekes, hogy ez az arcszerű mintázat nagyon hasonlít a Stay Puft pillecukoremberre a Szellemirtókból.

