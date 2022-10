Horrorisztikus felvétel készült egy hangya "arcáról"

Valamivel több mint egy hete díjazta a Nikon azokat a legjobban sikerült felvételeket, amelyek megmutatják, milyen a világ egy mikroszkóp alatt. A Nikon 2022-es Small World Photomicrography Competition nyertesei gyönyörű fotókat készítettek, az abszolút közönségkedvenc azonban nem a fődíjas lett.



A közösségi oldalakat, de főként a Twittert elárasztották a felhasználók Eugenijus Kavaliauskas litván fotós képével, aki egy hangya arcát örökítette meg egészen közelről.

Image from a horror movie? Nope. That's the very real face of an ant.

An ant.

Now you have to think about that all night. pic.twitter.com/HOWLTlnfJ1