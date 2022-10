Tudomány

Műegerekkel helyettesítik a kísérleti állatokat az Állatorvostudományi Egyetemen

A kísérleti állatok számának csökkentése érdekében műegereket szerzett be az Állatorvostudományi Egyetem, amelyek segítségével a hallgatók a laboratóriumi kísérletek szakszerű elvégzéséhez szükséges alaptudást szerzik meg.



A Japánból többmillió forint értékben beszerzett hat műegeret az egyetem Laborállat-tudományi és Állatvédelmi Tanszékén használják fel oktatási célokra, fokozatosan kiváltva az élő állatok alkalmazását a demonstrációs gyakorlati képzéseken - közölte az Állatorvostudományi Egyetem.



A műegerek művérrel tölthetők fel a különböző mintavételi vizsgálatokhoz, gyakran használt "testrészeik" pedig cserével pótolhatók.



A tájékoztatás szerint a tanszéken a hallgatók külön kurzuson sajátítják el azokat az alapkészségeket, amelyeket megkövetel a laboratóriumokban használt kisállatokkal (egér, patkány) való szakszerű és kíméletes bánásmód. Megtanulják egyebek mellett azt, hogy miként foghatják meg úgy a kísérleti állatot, hogy azzal ne okozzanak neki fájdalmat, és egyúttal elkerüljenek egy esetleges harapást. Ugyancsak gyakorlatot szereznek abban, hogy hogyan vehetnek vért az állatból (egérnél a farokrészből), mely testrészen hogyan kell beadniuk egy injekciót, vagy hogy miként juttathatják be professzionálisan az orvosi szondát az állat szervezetébe.



"Az élő állatokat helyettesítő műegerek beszerzése jelentős fejlesztés a tanszéken. A kormányrendelet ugyanis a lehetséges esetekben elvárja az állatkísérleteknél az élő állatok helyettesítését, illetve azok számának csökkentését. Az állatjólléti szempontok mellett ezt az elvárást is teljesíti a modern oktatási eszközök beszerzésével az egyetem" - idézték a közleményben Fodor Kingát, a Laborállat-tudományi és Állatvédelmi Tanszék vezetőjét.







Hangsúlyozták, hogy az Állatorvostudományi Egyetem - a jó gyakorlatot követve - eddig is folyamatosan csökkentette az élő kísérleti állatok számát a tudományos, illetve az oktatási munkában.



Kitértek arra, hogy a jogszabályok szerint emlősállatok esetében csak kifejezetten kísérleti célra tenyésztett egyedekkel szabad állatkísérletet végezni, a tartás során pedig ügyelni kell az állatok egészségének, jólétének megőrzésére.



"Az előírások betartásának köszönhetően az Állatorvostudományi Egyetemen az oktatási célból tartott állatok, amelyek a jogszabály szerint kísérleti állatoknak minősülnek, elöregedésben múlnak ki" - írta az egyetem.