Egészségügy

Merkely: mérföldkő lehet a mesterséges intelligencia alkalmazása a tüdőrák-diagnosztikában

A program lehetővé teszi, hogy a mellkas-CT-felvételekről automatikus és gyors diagnosztikát segítő elemzés készüljön, így nagyságrendileg több CT-felvételt lehet kiértékelni, miközben az orvosok terhelése csökken. 2022.09.29 17:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mérföldkő lehet a tüdőrák-diagnosztikában a Semmelweis Egyetem (SE), az Ulyssys Kft. és a SZTAKI együttműködésében kifejlesztett szoftver, amely CT-felvételeket automatikus elemző, mesterséges intelligencia alkalmazásával segíti a daganatos megbetegedés korai felismerését - mondta Merkely Béla, az SE rektora a projekt zárórendezvényén, csütörtökön Budapesten.



A rektor elmondta azt is, a program lehetővé teszi, hogy a mellkas-CT-felvételekről automatikus és gyors diagnosztikát segítő elemzés készüljön, így nagyságrendileg több CT-felvételt lehet kiértékelni, miközben az orvosok terhelése csökken.



Kiemelte, a projekt az egyetem klinikája, valamint a balassagyarmati, a miskolci, a salgótarjáni, a nyíregyházi, a szolnoki és a bajai kórházban készített 8300 alacsony dózisú mellkasfelvétel szegmentációján alapul. Megjegyezte: a mellkasi szervek komplex vizsgálatára, a szív és tüdő egyéb betegségeinek diagnosztizálására is ki szeretnék terjeszteni a programot.



Merkely Béla hangsúlyozta, az oktatás, a kutatás-innováció és a gyógyítás segítségével váltak nemzetközileg elismert tudásközponttá, ez teszi az egyetemet a felsőoktatási rangsorokban Közép-Európa legsikeresebb intézményévé.



Hozzátette: alapvető céljuk, hogy mindhárom területen lépést tartsanak a nemzetközi trendekkel, elérhetővé tegyék a jövő technológiáját és biztosítsák a hallgatók, a betegek és a munkatársak számára az egészséges és innovációt támogató, inspiráló környezetet.



Jelezte, a nemzetközi szinten is élvonalbeli fejlesztés újabb lépés ahhoz, hogy elérhessék céljukat: az egyetem a világ száz legjobb és Európa legjobb öt gyógyító egyeteme közé tartozzon.



Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kiemelte, az orvosképzést végző egyetemeket erős szövetségesnek tekinti, és szeretne építeni a gyógyításban, kutatásban és oktatásban felhalmozott tudásukra. Az orvostudományi egyetemek megkerülhetetlen szereplői a magyar egészségügynek és az egyik legfontosabb területei az innovációnak - jelentette ki.



Azt mondta, példaértékű az összefogás, amely az egyetem és az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházai között megvalósult.



Hozzátette: az állami egészségügyben a következő években a humán erőforrás lesz a "szűk keresztmetszet", ezért a cél az, hogy csökkentsék a dolgozók terhelését, ehhez pedig hozzájárulhatnak a mesterséges intelligenciára épülő döntéstámogatási rendszerek.



Wellisch Péter, az Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. ügyvezetője a rendezvényen arról beszélt, sikerült jó együttműködést kialakítani az egyetemi kutatószféra és a kkv-szektor között. Megjegyezte, régóta foglalkoznak mesterséges intelligenciával, de korábban nem gondolták volna, hogy az egészségügy is azon területek közé tartozik, ahol ezt alkalmazni tudják.

Hozzátette: nem tud elképzelni felelősségteljesebb feladatot egy informatikus számára, mint hogy az egészségügyet szolgálják, ahol az elsődleges szempont az emberélet védelme, a gyógyítás, az életminőség fenntartásnak támogatása.



Wellisch Péter arra a kérdésre, mikorra várható, hogy a magyar betegellátásban alkalmazzák a programot, azt mondta, folyamatban van a klinikai teszt, amely néhány hónapon belül lezárul. Reményei szerint a jövő év második felében már alkalmazható lesz a program.



Maurovich Horvat Pál, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának igazgatója arról beszélt a rendezvényen, hogy a tüdőrák Magyarországon is az egyik vezető halálok, Európában itt a legmagasabb a halálozási rátája. Elmondta azt is, a tüdőrák ötéves túlélési arányát nagyban befolyásolja, mikor fedezik fel a daganatot.



A projekt a Széchenyi 2020 program keretein belül valósult meg, ahhoz a magyar kormány 1,448 milliárd forint támogatást adott európai uniós forrásból.