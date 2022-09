Csillagászat

Vízre bukkantak a Ryugu aszteroidából származó mintában

Japán kutatók vízre bukkantak a Földtől 300 millió kilométerre található Ryugu aszteroidából származó kőzetmintában, ami alátámaszthatja a földi élet űrbéli eredetéről szóló elméletet - írta honlapján a The Guardian című brit napilap.



Az 5,4 grammos mintát a Hajabusza-2 szonda gyűjtötte a Ryugu aszteroidáról. Az elemzést a Science című tudományos folyóiratban ismertették pénteken.



"Ennek a vízcseppnek nagy jelentősége van" - mondta Nakamura Tomoki, a Tohoku Egyetem vezető kutatója. "Sok tudós véli úgy, hogy a víz a világűrből került a Földre, de ez volt az első alkalom, hogy vízre bukkantunk egy bolygónkhoz közeli aszteroidában" - magyarázta.



A Hajabusza-2 2014-ben kezdte meg misszióját, és két évvel ezelőtt tért vissza a mintával. Az értékes rakomány eddig is jó néhány meglepetéssel szolgált: egyebek között olyan szerves anyagok kerültek elő belőle, amelyek a földi élet építőkövei.



A legújabb felfedezés egy csepp szénsavas víz volt, amely sót és szerves anyagokat tartalmazott. Ez alátámasztja azt az elméletet, hogy az aszteroidák a Földdel való összeütközésük során sót és szerves anyagot tartalmazó vizet hagyhattak maguk után bolygónkon.



Nakamura szerint hiányzó láncszemre bukkanhattak, ami közvetlenül kapcsolódhat az óceánok vagy a szerves anyagok földi megjelenéséhez.



Nakamura teljes csapata mintegy 150 kutatóból áll. A Ryuguról származó minta elemzésében harminc amerikai, brit, francia, olasz és kínai kutató is részt vesz. A mintát több csoportban elemzik, hogy a lehető legnagyobb legyen az új felfedezések esélye.