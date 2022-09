Orvostudomány

Nőgyógyászati daganatok eltávolításánál is használják a robottechnikát a Semmelweis Egyetemen

A július óta elérhető Da Vinci robottechnika alkalmazásával további betegek vonhatók be a kisebb megterhelést jelentő műtéti eljárásba. 2022.09.21 12:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb eljárással egészült ki a nőgyógyászati daganatos betegek minimálisan invazív beavatkozással járó terápiás lehetősége a Semmelweis Egyetem (SE) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának daganatsebészeti centrumában; a július óta elérhető Da Vinci robottechnika alkalmazásával további betegek vonhatók be a kisebb megterhelést jelentő műtéti eljárásba.



Az SE az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, a rosszindulatú nőgyógyászati elváltozások közül az emlődaganat után a méhtest daganata a leggyakoribb betegség, évi 1000-1200 új esetet diagnosztizálnak. A méhtestdaganat eltávolítására a legújabb nemzetközi ajánlások a minimálisan invazív műtéti technika alkalmazását javasolják.



A közleményben idézték Lintner Balázst, a klinika főorvosát, aki az eljárás előnyeiről azt mondta: az ebbe a körbe tartozó laparoszkópia és a robottechnika sokkal kisebb terheléssel és gyorsabb gyógyulási idővel jár, a páciensek a műtét után általában 1-2 napon belül hazamehetnek.



A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika daganatellátó centruma négy éve nyújt komplex ellátást, területi megkötések és beutaló nélkül. Méhtestdaganatok esetén csaknem mindenkit minimálisan invazív eljárással műtenek, ami eddig a laparoszkópiás beavatkozást jelentette, július óta azonban, ugyan kisebb mértékben, de a Da Vinci robotot is bevonták az ellátásba.



Robottechnikával azokat a betegeket is megoperálhatják minimálisan invazív eljárással, akiknél egy egyszerűbb laparoszkópiás műtét nem vagy csak nagyon nehezen lenne kivitelezhető. A sokszoros nagyítás, a háromdimenziós kép és a robot emberi kéznél is nagyobb mozgástartománya olyan mozdulatokat tesz lehetővé, mint amelyeket egy nyitott hasi műtétnél végeznek és amelyekre a merev laparoszkóppal nincs lehetőség - ismertette a főorvos.



A klinika négy műtőjéből kettőben heti két nap operálnak a centrum orvosai, terveik szerint ez heti három napra bővül majd.



Azoktól a betegeknél, akiket daganat gyanúja miatt jönnek a klinikára, nem kérnek beutalót, csak bejelentkezést a pénteki ambuláns napra, az igazolt eseteket pedig a diagnózistól számítva egy-másfél hónapon belül megoperálják - közölte az egyetem.