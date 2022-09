Tudomány

Csaknem egyméteres mamutagyarra bukkantak a régészek Vácon

Szokatlan leletet, egy csaknem egyméteres mamutagyarat találtak a régészek egy váci mélygarázs építése előtt végzett megelőző feltárás során.



A Salisbury Régészeti Kft. munkatársai a Ferenczy Múzeumi Centrum megbízásából végeztek ásatásokat a területen. A csaknem ezer négyzetméteres és mintegy kétméter mélységű terület átvizsgálásakor a neolitikumra jellemző tárgyakat találtak, majd néhány bronzkori kerámia töredéke is felszínre került.



A mélyben egy cölöpszerkezetes ház rejtőzött, a hozzá tartozó tároló- és agyagnyerő gödörrel, ahol a cölöpöket leásták, a ház falát pedig agyaggal kenték fel. A háznál a kutatók maradványcsontokat is felfedeztek. A leletek tanúsága szerint a ház korabeli lakói nagy valószínűséggel ide temetkeztek télvíz idején - tájékoztatta a Salisbury Régészeti Kft. az MTI-t pénteken.



"A neolit kori szinten teljesen véletlenül egy mamutagyarba botlottunk, ami annyira szokatlannak tűnt, hogy először egy megkövesedett fának néztük. Egy ilyen felfedezés ritka leletnek számít, főként egy neolit és bronzkori területen, ahol hiába kerestünk paleolitikumra utaló nyomokat" - számolt be a felfedezésről a közleményben Fajka Szilárd, a Salisbury Régészeti Kft. munkatársa.



"Ezek az óriási emlősök a kőkorszak emberének kortársai voltak, ezért nem tudjuk, hogy a mamutagyar hogyan kerülhetett ide. Izgalmas kérdés lehet, hogy vajon a neolitikum kori emberek vitték oda vagy a folyó hordalékával került a felfedezési helyszínre. Egyelőre csak feltételezéseink vannak, de vagy az újkori bolygatás során is ide kerülhetett" - mutatott rá Fajka Szilárd.



A közlemény szerint ahhoz, hogy a mamutagyart egyben tartsák, a szakemberek folyton locsolták és a védelem érdekében betemették. Ennek során aknaszerűen körbeásták, a lehetőségekhez mérten megtisztították a földtől, majd egy pléhlemezt tettek alá, lefóliázták, és így sikerült a földről egyben felvenni.



A körülbelül 80 centiméteres agyar most a Salisbury Régészeti Kft. műhelyébe került, a tervek szerint a Természettudományi Múzeumban fogják tovább vizsgálni. Ezt követően a szentendrei Ferenczy Múzeum helyezik majd el.



A legközelebbi, ehhez hasonló mamutleletet Budapesten, a mai Mammut áruház területén találták a régészek, ahol egy csontváz, egy koponya és egy mamutagyar hevert a föld mélyén.



Az elefántfélék családjába tartozó mamutok mintegy 200 ezer évvel ezelőtt kezdtek elterjedni Eurázsiában. Kihalásukért a gyorsan változó klíma tehető a felelőssé, de az ember általi túlvadászatnak is szerepe lehetett az eltűnésükben.